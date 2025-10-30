Si bien no está confirmado oficialmente que la telefónica estatal se presentará a la licitación que prevé realizar la Asociación Uruguaya de Fútbol, fuentes del ente confirmaron que comenzaron a realizarse “algunos movimientos”. “No está definido que vayamos a pujar por los derechos, pero por las dudas empezamos a prepararnos. La semana pasada hablamos con los directivos de Rampla Juniors y quedamos en que les íbamos a adelantar dinero para que puedan pagar sus sueldos. Tener a algunos clubes como aliados es el primer paso para ganar la licitación”.

Las fuentes confirmaron que esta misma estrategia se repetirá con otros clubes, pero no será la única. “El otro día vino un muchacho que fue puntero derecho de Cerrito, un tipo muy humilde, muy laburador, pero que por esas cosas del fútbol nunca consiguió un pase al exterior, así que ahora está en la mala. Antel decidió darle un laburito como chofer, porque si querés que te respeten en el mundo del fútbol tenés que ser agradecido”, relataron las fuentes.