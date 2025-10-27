El narcotraficante uruguayo se pronunció nuevamente en forma pública, esta vez mediante un video en el que se lo ve con un chaleco antibalas, un fusil de asalto en la mano y rodeado de varios de sus “soldados”, también fuertemente armados y con los rostros cubiertos. Marset amenazó a las autoridades de los países que lo persiguen y a un exsocio con quien está enemistado, pero también dedicó unas palabras al gobierno uruguayo. “Yo tengo mi derecho constitucional a renovar el pasaporte. Si no me lo renuevan, me voy a ir a la guerra y el gobierno se va a enterar de quién es Sebastián Marset”, lanzó en el video.

Fuentes de Interpol afirmaron que el narcotraficante uruguayo “sabe perfectamente que ahora hay un escrutinio mucho mayor sobre la cancillería y el Ministerio del Interior, y encima Alejandro Balbi está dedicado casi exclusivamente a la guerra entre Nacional e Ignacio Ruglio, por lo que se va a tener que conseguir el nuevo pasaporte por sus propios medios”.