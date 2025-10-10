Si bien faltan más de dos meses y medio para que se termine el año, muchas personas e instituciones comenzaron a prepararse para 2026. Un grupo de investigadores de la Universidad de la República realizó una previsión de cuáles serán los temas que ocuparán la agenda noticiosa a la vuelta de las vacaciones de verano. “Si bien no tenemos la bola de cristal, podemos prever con un razonable nivel de certeza que el año que viene vamos a tener ataques israelíes en Gaza, conflictos en el puerto de Montevideo y atentados a fiscales, operadores judiciales, agentes del orden y políticos”, explicó uno de los autores del trabajo.

Para el investigador es importante diferenciar entre los problemas que se solucionan y aquellos que se toman un descanso. “Hay que tener en cuenta que no solamente los humanos descansamos. Los animales descansan, las plantas descansan. Es parte de la naturaleza. Ciertas crisis no son la excepción”.