Mientras se espera la respuesta oficial de Hamas al plan de paz acordado entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo israelí, ayer se conoció una noticia que, se espera, contribuiría a que finalmente se alcance el fin de la guerra en Gaza. Un grupo terrorista que opera en el enclave palestino y que recibe apoyo de Benjamin Netanyahu para enfrentarse a Hamas y así perpetuar la guerra dio su visto bueno al plan. Un vocero de Tel Aviv consideró que esta señal es una muestra de que la paz está muy cerca. “Hay que tener en cuenta que no estamos hablando de un grupo terrorista cualquiera, sino del grupo que va a sustituir a Hamas como la principal amenaza a la integridad de Israel. Es decir, por más que ahora parezca que es un grupo pequeño y desconocido, en un par de años vamos a escuchar hablar de él todo el tiempo, porque sus salvajes atentados van a utilizarse como excusa para borrar a Palestina del mapa”, expresó el funcionario del gobierno israelí.

Antártida hebrea: Tras el éxito de la operación contra la Global Sumud Flotilla, el gobierno israelí anunció que comenzará a construir asentamientos ilegales en la plataforma marítima de la Franja de Gaza.