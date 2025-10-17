Roque García, excandidato a la Intendencia de Montevideo por Cabildo Abierto (CA), se sumó ayer a la extensa lista de exdirigentes cabildantes que abandonaron el partido liderado por Guido Manini Ríos. Ante esta noticia, en la interna de CA están considerando la posibilidad de cerrar la puerta. “Cuando decidimos que el partido iba a inspirarse en los cabildos abiertos, estábamos pensando más que nada en que cualquiera pudiera entrar. Seguramente por falta de experiencia no se nos ocurrió que eso también iba a significar que cualquiera pudiera salir”, explicó un dirigente cabildante.

A pesar de que la situación es “más que crítica”, los liderados por Guido Manini Ríos son conscientes de que tienen algunas “ventajas comparativas” frente a otros partidos políticos. “Esto es un partido militar. Si el general decide que nadie se puede echar para atrás, irse ya no va a ser una opción, a menos que los dirigentes traidores quieran recibir una pena de seis meses de arresto a rigor”.