Uno de los principales cuestionamientos que venía realizando el Frente Amplio desde que era oposición al contrato para la adquisición de dos patrulleras oceánicas era la falta de experiencia del astillero español Cardama en materia de buques militares, ya que no había construido ninguno. Luego del escándalo por la entrega de una garantía virtualmente inexistente, jerarcas de la Armada consideraron que esto “es la demostración de que el Frente Amplio estaba profundamente equivocado”. “Todo el episodio de la garantía demostró que Cardama estaba más que preparada para construir barcos para la Armada uruguaya, porque tiene algo más importante que la experiencia en construir buques de guerra; tiene una comprensión cabal de cómo es la cultura organizacional de la Armada”, aseguró un alto oficial de la fuerza.

Otro integrante de la cúpula de la Armada consideró “más que probado” que la elección de Cardama fue la correcta. “Es difícil encontrar una empresa que tenga la misma falta de obsesión por el cumplimiento de las normas que Cardama. Hubiera sido imposible que nos entendiéramos con un astillero que hiciera las cosas con transparencia y apego a la legalidad. La Armada uruguaya no nació para eso”.