El mapa político de Uruguay se mantiene igual desde 1885, año en que se creó el departamento de Flores. Pero la situación podría cambiar si se concretara un proyecto del intendente de Salto, Carlos Albisu, y el exintendente de Artigas, Pablo Caram, ambos del Partido Nacional. Fuentes de la colectividad política explicaron que tanto Albisu como Caram “tienen una cosa en común, que es muy fuerte para ambos: el valor que le dan a la familia, por lo que están planeando casar a dos de sus hijos para que los dos departamentos se transformen en uno solo, que pasaría a llamarse Reino de Artigas y Salto”.

Las fuentes también indicaron que la idea de Caram y Albisu no sólo es que los departamentos se fusionen, sino que además desarrollen “lógicas propias de gobierno”. “Ellos quieren ir a un sistema más parecido al vasallaje, en el que los monarcas del reino les proporcionan a los ciudadanos medios de subsistencia a cambio de la lealtad total e irrestricta”.