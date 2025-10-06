Tras la detención por parte de la armada israelí de la Global Sumud, una nueva flotilla partió el jueves desde Italia con el objetivo de llevar médicos, enfermeros y suministros médicos al enclave palestino. A los previsibles cuestionamientos del gobierno israelí se sumaron los del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Nuestros informes de inteligencia son concluyentes: esos barcos transportan droga venezolana que, tras hacer una escala en la Franja de Gaza, planean entrar a Estados Unidos para envenenar a nuestros jóvenes”, declaró el mandatario en una conferencia de prensa.

Trump no dudó en afirmar que las Fuerzas Armadas de su país utilizarán todo su poder de fuego “para evitar que el fentanilo que estos narcotraficantes esconden entre los paquetes de arroz y las aspirinas ingrese a nuestra nación”. “No debemos permitir que el aspecto inocente de esos pequeños buques nos engañe. Son enviados de Satanás”, sentenció el mandatario.

