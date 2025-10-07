Durante su último discurso ante las Naciones Unidas, el mandatario estadounidense se quejó del poco reconocimiento que estaba obteniendo por haber desarticulado numerosos conflictos armados y llegó a reclamar que le den el premio Nobel de la Paz. De todas maneras, como faltan varios meses para que se entregue ese galardón, Trump sugirió que antes se le debería entregar el Nobel de Economía gracias a su intervención “para solucionar los problemas económicos de Argentina”. “Hasta hace unos días, la economía argentina estaba al borde del abismo, pero después de mi intervención bajaron el dólar y el riesgo país y subieron las acciones de empresas argentinas. ¿Cómo puede ser que después de haber logrado algo tan importante en tan solo unos días no se me otorgue el premio Nobel de Economía? Sería un verdadero robo si no me lo dan”, declaró Trump en una entrevista televisiva.

Además, el mandatario no ocultó su malestar por la entrega del premio Nobel de Medicina a tres científicos que estudian el sistema inmunológico. “¿Eso es más importante que mi lucha contra las vacunas que provocan autismo?”, se preguntó.