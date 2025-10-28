El edil frenteamplista de Salto Álvaro Godoy y otras cinco personas pretendían asaltar un local bailable durante una fiesta de Halloween, pero la maniobra fue detectada y abortada por la Policía. Godoy fue expulsado del Frente Amplio, algo que él consideró “un orgullo”. “Y claro, ¿cómo no me va a expulsar la dirigencia de un partido que está culo y calzón nada más ni nada menos que con Estados Unidos, uno de los imperios más sanguinarios de la historia? Yo quería robar en la fiesta de Halloween para recuperar el espíritu antiimperialista del viejo Frente Amplio. ¿Cómo es posible que nos estemos arrodillando con tanto cipayismo frente a la penetración cultural de los gringos? ¿Dónde quedaron el latinoamericanismo, la Patria grande, la resistencia ante el imperio?”, se quejó el exedil.

A pesar de que fue condenado, Godoy advirtió que volverá a las andadas ni bien termine de cumplir su pena. “Mi próximo golpe consiste en asaltar una bombonería en plena zafra por el día de san Valentín. ¡No pasarán!”.