Mientras continúa la discusión de la ley de presupuesto enviada por el Poder Ejecutivo al Parlamento, tanto desde la oposición como desde la Universidad de la República, el PIT-CNT y otras organizaciones de la sociedad civil se reclamó un incremento del gasto en áreas críticas. En respuesta, desde el equipo económico argumentan que, si bien comparten estos reclamos, es imposible contentarlos a todos, debido al “síndrome de la frazada corta”. “Tenemos un espacio fiscal muy reducido, es decir una frazada muy corta que si te tapa los muslos no te tapa el ombligo y viceversa”, justificó un jerarca del Ministerio de Economía y Finanzas.

La oposición también criticó las proyecciones de crecimiento y recaudación contenidas en el presupuesto, por considerarlas demasiado optimistas. El jerarca consultado defendió las proyecciones, aunque también reconoció que “el riesgo de que la frazada, lisa y llanamente, desaparezca y en lugar de eso nos quedemos con una bufanda que si te tapa la pelvis no te tapa la cintura y viceversa existe”.