Los ciberataques a oficinas públicas son cada vez más frecuentes y solamente en lo que va de octubre estuvieron caídas las páginas del Plan Ceibal, la Administración Nacional de Educación Pública y el Banco Hipotecario. Las autoridades reconocieron que el problema “se está saliendo de control”, por lo que decidieron implementar un plan de contingencia. “Eso de combatir los ciberataques con ciberseguridad claramente no está funcionando. Necesitamos una respuesta más contundente. Concretamente, vamos a sacar todas las computadoras de las dependencias estatales y a sustituirlas por máquinas de escribir y archivadores. A ver si ahí nos pueden entrar con tanta facilidad”, declaró una fuente de la Torre Ejecutiva.

Desde el gobierno creen que la solución de sustituir el gobierno digital por un “gobierno vintage” no sólo implica más seguridad, sino también más elegancia. “No vamos a comparar una computadora de escritorio china con una Remington clásica como la que usaba Mario Benedetti para escribir sus novelas mientras hacía sebo”, argumentó la fuente.