Mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores continúa planificando la gira europea de Yamandú Orsi, desde el Vaticano se divulgaron algunos detalles sobre el encuentro que el papa León XIV mantendrá con el mandatario uruguayo. Fuentes de la Santa Sede adelantaron que el sumo pontífice hará un intento por convencer a Orsi de que, en ocasiones, está bien dejar salir el enojo que se siente ante una situación concreta. “A Su Santidad le da la impresión de que Orsi se tomó demasiado en serio eso de que la ira es un pecado capital. Uno lo escucha hablar y da la impresión de que no hay prácticamente nada en el mundo que lo haga inquietarse. El objetivo de León XIV es transmitirle que cuando la doctrina católica habla de que la ira es un pecado capital se refiere a la ira permanente y descontrolada. Enojarse un poco, e incluso lanzar algún improperio, no está condenado por las sagradas escrituras”, explicó un colaborador cercano del papa.

En Torre Ejecutiva ven con mucha ilusión la perspectiva de que Orsi regrese del Vaticano con una mayor predisposición a dejar salir la rabia. “Si esto sigue así, la gente se va a convencer de que sería lo mismo tener un androide cargado con ChatGPT”, advirtió un jerarca del gobierno.