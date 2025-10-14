Casi un año después de la derrota en el balotaje, el Partido Nacional anunció el inicio de su proceso de autocrítica. Durante varias reuniones en los 19 departamentos, los nacionalistas intentarán determinar cuáles fueron los motivos de la derrota. “La idea es no ser condescendientes, sino ir hasta el hueso, sin ningún tipo de concesiones. Es importante para el futuro de los blancos entender cuáles de todas las cosas horribles, inmorales y mezquinas que hizo el Frente Amplio fueron determinantes para la derrota”, explicó el presidente del directorio nacionalista, Álvaro Delgado.

El excandidato a la presidencia aclaró que esta autocrítica al Frente Amplio se hará “sin apuro”, ya que “sabemos que hay posiciones muy variadas en la interna”. “Algunos creen que el Frente Amplio ganó porque se dedica a mentir y falsear la realidad. Otros creen que la derrota se debió a que esta fuerza política logró instalar un sentido común de izquierda en casi todos los ámbitos de la sociedad. También hay quienes creen que los pobres votan a la izquierda porque no quieren trabajar. Y puede ser que todos tengan un poco de razón. Así que determinar por qué la gente votó al Frente y no a un partido que se presentó con una fórmula integrada por un candidato sin carisma y una candidata odiada por los suyos, que tenía la misión de revertir la mala imagen tras una escandalosa seguidilla de escándalos, no va a ser nada fácil”.