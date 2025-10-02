El Partido Colorado solicitó al Frente Amplio más plazo para estudiar las modificaciones a la Ley contra el Lavado de Activos que el oficialismo planeaba votar ayer en el Senado. De todas maneras, los colorados aclararon que están dispuestos a votar la norma. Expertos en lavado de activos consideran que se trata de una “muy buena noticia”. “Creo que Uruguay está a apenas cinco o seis atentados a fiscales de tener un sistema financiero transparente. Según nuestros cálculos, tras el próximo atentado se va a aprobar una ley de financiamiento de partidos políticos mínimamente decente. En los atentados siguientes se va a flexibilizar el levantamiento del secreto bancario, a dotar de recursos a la Junta de Transparencia y Ética Pública y a destinar más personal a los organismos destinados a combatir el lavado. Por suerte, el crimen organizado está avanzando tanto que es prácticamente imposible que no siga habiendo atentados, así que los cambios están garantizados”, opinó un especialista en lavado de activos.

La resistencia: “¡Viva la libertad, carajo!”. Evasor fiscal.