Canal 10 anunció ayer que el popular reality show Gran Hermano tendrá una versión íntegramente uruguaya por primera vez en su historia. Desde la empresa de televisión explicaron que el formato del programa será “básicamente el mismo” que en otras partes del mundo, aunque con algunas adaptaciones para el mercado local. “Hay que entender que las diferencias de escala entre Uruguay y países como Argentina y México son muy importantes. Una diferencia con ediciones de otros países es que el sexo va a estar totalmente prohibido, porque acá en Uruguay, si juntás a 20 personas en una casa, lo más probable es que un par de ellas sean parientes y no lo sepan. Mostrar relaciones incestuosas al aire sería un desastre”, explicó uno de los responsables del programa.

El reglamento también incluirá la prohibición de hablar de amigos en común. “No queremos que el 90% del show consista en ver a alguien descubriendo que su primo es amigo del hermano de otro participante”.