Tras el shock inicial que generó el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, comenzaron a discutirse las posibles estrategias para enfrentar a las mafias de narcotraficantes, que incluyen el aumento de la custodia a operadores judiciales, agentes del orden y políticos. Desde el Ministerio del Interior reconocen que atender esta demanda va a ser “muy complejo”, aunque en el caso de Ferrero “el asunto ya está solucionado”. Fuentes de la cartera adelantaron que la custodia de la fiscal estará exclusivamente en manos de Humberto de Vargas. “Esto ya no es una simple batalla. Esto es una guerra. Y las guerras no se pueden pelear con guante blanco. Si el enemigo es cada vez más extremo, nosotros tenemos que ser cada vez más extremos. ¿Es un exceso poner a Humberto de Vargas a cuidar a Ferrero? En otro contexto a lo mejor sí. Podría ser hasta una locura. Pero en este contexto no. Ahora no necesitamos más Estado de derecho, necesitamos más psicópatas dispuestos a enfrentarse con cualquiera y a hacer cualquier desastre, sin medir las consecuencias”.

Las fuentes explicaron que De Vargas “es lo más parecido que tenemos al protagonista de Arma mortal, y eso es precisamente lo que nos hace falta en estos momentos de crisis”.