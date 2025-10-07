Por cinco votos contra cuatro, la Corte Electoral decidió que el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, mantendrá su ciudadanía a pesar de haber sido procesado por diversos delitos relacionados con corrupción y tráfico de influencias. Esto quiere decir que el jefe comunal podrá seguir ejerciendo su cargo. Desde filas de Besozzi consideraron que esto último compensa con creces las implicancias negativas del fallo. “Lo que importa es que Guillermo va a poder seguir ejerciendo el cargo para el que fue electo. Es cierto que, al mantener su condición de ciudadano, estará obligado a respetar la ley, como el resto de los ciudadanos, y eso puede llegar a ser un obstáculo para su gestión. No olvidemos que el Estado de Derecho es un concepto eminentemente montevideano, forjado en la capital y de espaldas al interior. La famosa “legalidad montevideana” no está concebida para la realidad del interior. Pero bueno, si para que Guillermo pueda seguir siendo intendente nos tenemos que someter a estos caprichos centralistas, bueno, tendremos que hacerlo”, expresó un dirigente nacionalista cercano al intendente sorianense.

La advertencia: “No lo voté para que respete las leyes. Espero que no me decepcione”. Ciudadano que espera recibir alguna que otra gauchada.