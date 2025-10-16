Si bien estar en la oposición suele ser un obstáculo para marcar una agenda parlamentaria, los sectores más conservadores de los partidos Nacional y Colorado están preparando un proyecto de ley al que definen como “la madre de todas las leyes”. Se trata de una normativa que protegerá en un mismo texto a los hombres que, ante la presión intolerable de las feminazis, terminan matando a sus hijos; a los militares uruguayos que reaccionaron ante la violencia armada de la izquierda con torturas, asesinatos y desapariciones forzadas; y a los líderes de otros países que promovieron o promueven genocidios como respuesta a ataques terroristas. Uno de los autores del proyecto de ley lo justificó de la siguiente manera. “No tiene mucho sentido que haya tres leyes diferentes para abarcar estos casos, porque la situación es la misma: se trata de personas que aparentemente son responsables de hacer cosas horribles, pero que, en realidad, simplemente reaccionaron a cosas horribles que les hicieron a ellas. Es mucho más sensato englobar todo en una única ley, a la que pretendemos llamar ‘ley de víctimas injustamente atacadas’”.

Desgarrador llamado de atención: “Estoy harto de esos izquierdistas que se victimizan todo el tiempo. ¿No se dan cuenta del daño que nos hacen?”. Derechista dolido en lo más profundo de su ser.