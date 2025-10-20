La gestión del zoológico de Villa Dolores se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la Intendencia de Montevideo, debido a la gran cantidad de irregularidades administrativas que se han registrado en los últimos meses. Ante la perspectiva de que estos problemas no se puedan solucionar en el mediano plazo, desde la comuna decidieron transformar el zoológico en un emprendimiento autogestionado. “Quizás a algunos les parezca un poco irresponsable dejar una dependencia tan grande como el zoológico en manos de animales, pero mucho peor de como se gestiona ahora no puede ser”, indicó un jerarca de la intendencia.

Desde la comuna destacaron que en los últimos años “se ha comprobado científicamente que los animales son muchísimo más inteligentes de lo que se pensaba hasta hace muy poco”. “No esperamos que se transforme en un ejemplo mundial de buena gestión, pero con que no salten escándalos a cada rato ya va a ser una ganancia”, opinó el jerarca consultado.