El Mundial de 2026 tiene la particularidad de que, por primera vez en la historia, se va a jugar en tres países, por lo que también va a tener tres mascotas. Pero ayer, tras la presentación del alce canadiense Maple, el águila estadounidense Clutch y el jaguar mexicano Zayu, la FIFA aclaró que las tres mascotas no estarán juntas en ningún momento. “Por ahora está confirmado que Zayu va a tener prohibida la entrada a Estados Unidos. De hecho, si llegase a intentar cruzar la frontera va a ser deportado a El Salvador. No sabemos en qué prisión estaría, pero seguro que no es una en donde se trate muy bien a los jaguares de polifón”, explicó un vocero de la FIFA. Con respecto al estatus del alce Maple, aún no se ha tomado una decisión. “Si para mediados del año que viene Estados Unidos rompió relaciones con Canadá, o lisa y llanamente se enfrascó en una guerra, seguramente tampoco pueda entrar. Esperemos que nada de eso pase y podamos tener al menos a dos de las mascotas en la ceremonia inaugural”.

Las mascotas para 2030