El robo de casi cien millones de dólares en joyas del célebre museo parisino sorprendió al mundo entero y fue un duro golpe para los franceses. Hasta el momento, las investigaciones no han arrojado resultados concretos, aunque las autoridades anunciaron que llegaron a “algunas conclusiones”. “Es muy probable que los ladrones hayan llegado desde el extranjero. Además, creemos que no se dedican a robar museos cuando están en el país, sino que se dedican a robar en comercios pequeños y eventualmente cometer alguna rapiña. Es decir que fueron a robar al Louvre por puro esnobismo”, declaró un vocero de la Policía francesa.

Las autoridades recomendaron muy especialmente a otros museos célebres, como el Moma de Nueva York o el Museo del Prado de Madrid, que refuercen sus controles de seguridad. “Si los ladrones van a sus ciudades, seguramente intenten robar algún museo importante, porque si no, van a sentir que no están aprovechando el viaje. Es una forma extraña de razonar, pero así funcionan los delincuentes”.