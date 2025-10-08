La esposa del presidente Yamandú Orsi, Laura Alonsopérez, presentará un espectáculo de danza contemporánea los próximos días. En el marco de las entrevistas promocionales del espectáculo, la primera dama aprovechó la oportunidad para contar algunos detalles de su vida junto con el mandatario. “Nos caímos bien desde el primer momento en que nos vimos, pero no tuvimos un comienzo acelerado. Yamandú tardó cuatro años y medio en invitarme a salir. Yo estaba un poco desconcertada, tengo que reconocerlo, y también bastante ansiosa. Él después me explicó que se había tomado tanto tiempo porque quería sopesar muy bien si me iba a invitar a salir o no. Por un lado creía que íbamos a pasarla bien en una salida, pero por otro lado consideraba que no todo iba a ser tan maravilloso. ‘Ni una cosa ni la otra’, me explicó”.

Alonsopérez aseguró que “comprende” a los uruguayos que se sienten ansiosos por la falta de avances importantes del gobierno encabezado por Orsi, pero les pidió ser pacientes. “Capaz que tarda cuatro años y medio, pero los cambios profundos van a llegar”.