El ex primer ministro de Reino Unido Tony Blair se reunió ayer con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en el marco de una gira por los países de la región. Los temas tratados en la reunión tuvieron que ver con la implementación de políticas públicas en temas concretos como narcotráfico, pobreza infantil e inteligencia artificial, aunque también hubo tiempo para consideraciones más generales. “Fue un encuentro muy bueno, muy provechoso. Es una persona muy elocuente. Me convenció de que transitar una tercera vía antes que instalarse en un extremo es el futuro”, declaró Blair tras el encuentro.

El ex primer ministro británico reconoció que salió de la reunión con una idea del mundo diferente a la que tenía antes de entrar. “Yo había llegado convencido de que, más allá de que lo normal es que en cualquier interpretación pueda haber matices, a veces no hay más remedio que elegir definitivamente entre una opción y otra, sin titubear. Pero el presidente Orsi me convenció de que no. Ahora entendí que se puede transitar una tercera vía en absolutamente todas las cuestiones existentes en el universo conocido”.