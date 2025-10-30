En línea con lo expresado por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, varios operadores turísticos coincidieron en que el triunfo del oficialismo en las elecciones argentinas va a contribuir a que haya una “buena o muy buena” temporada estival. “Esperamos que venga un número muy importante de argentinos. Seguramente vamos a tener menos garcas que vengan a Punta del Este con la perspectiva de escapar del peronismo y quedarse a vivir acá, pero eso va a ser ampliamente compensado con la llegada de porteños aspiracionistas dispuestos a gastar dólares para codearse con los ricos y famosos de su país, sobre todo porque saben que para la temporada que viene a lo mejor la cosa estalló”, vaticinó un operador inmobiliario.

De todas maneras, en el sector turístico son conscientes de que la coyuntura puede cambiar rápidamente. “No perdamos de vista que todo esto está sostenido por Donald Trump, un tipo que si se levanta de mal humor puede cortar la ayuda a Milei, dársela nuevamente, cortarla y así varias veces de acá a que empiece la temporada. Lo mejor es estar preparado para cualquier demencia que pueda pasar”, advirtió un empresario hotelero.