Si bien ayer se imputó a un hombre acusado de colaborar con los autores del atentado a Mónica Ferrero, fuentes del Ministerio del Interior reconocen que la investigación no ha tenido más avances que ese. Pero desde el Partido Colorado afirman que tienen “información creíble” sobre quiénes estarían detrás del ataque. “Creemos que se trata de una célula local de Hamas, conformada por militantes que viajaron desde Palestina al Chuy, vía la Triple Frontera, y de allí a Montevideo”, detalló el presidente de la colectividad política, Andrés Ojeda.

El senador y abogado penalista presentó el lunes un proyecto de ley de combate al terrorismo que incluye la elaboración de una lista de organizaciones dedicadas a esta práctica. “Para Uruguay sería muy importante tener una lista que incluya a Hamas, a Hezbolá, a Los Albín y a la barrabrava de Cerro, sobre todo porque se trata de grupos que actúan en forma coordinada”, opinó Ojeda.