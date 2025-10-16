La oposición viene acusando desde hace días al Frente Amplio de haber acordado con Cabildo Abierto un aumento del presupuesto para salarios de las Fuerzas Armadas y para Sanidad Militar a cambio de los votos que le faltan en la Cámara de Diputados para aprobar el presupuesto. El oficialismo no se ha mostrado demasiado interesado en rechazar esta teoría, pero en las Fuerzas Armadas sí la cuestionan. “Yo no entiendo qué hay de raro en que un gobierno en donde el Movimiento de Participación Popular [MPP] es abrumadoramente mayoritario nos apoye. Nosotros lo tomamos como la cosa más natural del mundo. Es más, cuando se anunciaron los aumentos estábamos convencidos de que la idea era hacerle un homenaje a Eleuterio Fernández Huidobro”, indicó una fuente de las Fuerzas Armadas.

De todas maneras, en ámbitos castrenses sospechan que este apoyo quizá no sea tan importante como durante el gobierno de José Mujica. “El tema es que estos muchachos que ahora están en la dirección del MPP seguramente no entienden lo importante que es no estancarse en el pasado y, en lugar de eso, darle lugar a la reconciliación de los guerreros”, opinó la fuente.