Tras el anuncio de que el Partido Nacional (PN) comenzará con su proceso de autocrítica, varios dirigentes nacionalistas salieron a aclarar que no habrá “acusaciones ni persecuciones”. De todas maneras, en la interna del PN afirman que “necesariamente” habrá que señalar las acciones de los dirigentes que pueden haber conducido a la derrota. “No es que estemos pensando en que alguien fue el gran responsable de la derrota. El tema es que a los verdaderos responsables de la derrota no podemos señalarlos demasiado, porque estaríamos poniendo en riesgo nuestra integridad física”, explicó un dirigente.

Los nacionalistas consideran que entre los causantes de la derrota en las urnas hay expolicías corruptos, cómplices de narcotraficantes, espías, pedófilos y un largo etcétera. “Los delitos de quienes nos hundieron abarcan prácticamente todo el Código Penal. Acá todos tenemos vocación de servir al partido, pero eso no quiere decir que seamos suicidas. Antes que meternos con esta gente es preferible toda la vida discutir si el problema fue haber puesto a Ripoll o no haber peleado la batalla cultural”, agregó el dirigente consultado.