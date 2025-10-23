El gobierno de Perú decretó ayer el estado de emergencia en Lima ante la ola de criminalidad que azota la capital del país. Las autoridades esperaban que esta medida generara una reacción de los grupos narcotraficantes que controlan la industria del crimen en Lima, pero esto no ocurrió. Según los servicios de inteligencia policial, el principal grupo de narcotraficantes de Perú había planeado un atentado contra el presidente del país, pero no pudieron llevarlo a cabo porque no recordaban quién está al mando del país en estos momentos. Desde la seguridad del Palacio de Gobierno indicaron que si bien hasta ahora la política era “extremar las medidas de seguridad de los mandatarios”, a raíz de este episodio se decidió que, en lugar de eso, se quitaría toda la custodia a los jefes de Estado. “Nadie conoce sus caras. Están más seguros si andan por la calle como ciudadanos comunes que si van con custodia, porque ahí sí los pueden identificar”, indicaron desde la Policía Nacional.

La frase: “Me presento ante ustedes. Soy el presidente del país”. Frase con la que los presidentes peruanos inician su primer mensaje televisado.