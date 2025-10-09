Hoy se anunciará el ganador del Premio Nobel de Literatura 2025, uno de los que más atención concitan, sobre todo entre los apostadores. Es que año a año se hacen apuestas por varios millones de dólares sobre quién se llevará el premio. En esta ocasión se destacó especialmente el cuantioso gasto en casas de apuestas que hizo el escritor Haruki Murakami. En declaraciones a la prensa, el autor japonés dijo estar “completamente convencido” de que este año tampoco le van a dar el Nobel, por lo que apostó por otros candidatos. “Estoy cansado de esperar que me den el millón de dólares con el que se premia al ganador del Nobel. La opción de escribir novelas que aumenten mis probabilidades de recibir el galardón no está sobre la mesa. Es mucho más razonable apostar a que no voy a ganar”, declaró Murakami.

El escritor se cuidó, de todas maneras, de no apostar más de un millón de dólares. “Quién sabe, a lo mejor este año sí me lo dan, solamente para hacerme rabiar. No les voy a dar ese gusto”.