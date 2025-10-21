Un escándalo se desató en Noruega luego de que un tabloide publicara fotos de algunos integrantes del Comité Noruego del Nobel acompañando sus comidas con pequeños sorbos de vino y cerveza. Si bien no está prohibido que los integrantes del comité encargado de entregar el premio Nobel de la Paz beban alcohol, ellos mismos se habían comprometido públicamente a no hacerlo tras haber decidido que la venezolana María Corina Machado recibiría el galardón este año. Según los propios encargados de tomar la decisión, la elección de Machado se dio “en medio de una mañana de resaca tras una noche verdaderamente satánica en la que bebimos muchísimo alcohol”. Tras anunciar públicamente la ganadora del Nobel, los miembros del comité repararon en el despropósito que habían cometido, pero ya era demasiado tarde. Arrepentidos y sufriendo aún los efectos de la resaca, todos prometieron no volver a probar un sorbo de alcohol en su vida, pero en los últimos días incumplieron su promesa. En unas declaraciones que la prensa noruega calificó de “escandalosas”, el presidente del comité aseguró: “Un traguito de vino no le hace mal a nadie, y en todo caso, el Nobel a Machado le puso un poco de sal y pimienta a un premio que venía siendo muy aburrido”.

La definición: “Es una persona bastante peligrosa a la que hay que vigilar con cuidado”. Benjamin Netanyahu, tras recibir una llamada de apoyo de María Corina Machado.