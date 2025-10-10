Ayer se anunció que el Ministerio de Salud Pública autorizó la comercialización en Uruguay de Ozempic, un fármaco que ayuda a bajar de peso cuyo uso se está expandiendo por todo el mundo a ritmo acelerado. Según explicaron desde el laboratorio que lo importará, “es la droga para bajar de peso más efectiva de todas las que se desarrollaron hasta ahora”. “Lo más innovador es su forma de actuar. A un precio de aproximadamente 15.000 pesos la dosis, Ozempic se queda con todo el dinero que el paciente pensaba usar para pedir comida mediante servicios de delivery. De esa forma se produce una importante baja en el consumo de alimentos altos en grasas, azúcares y carbohidratos como chivitos, pizzas y helados, y el paciente no tiene más remedio que empezar a comer churrasco con arroz, lechuga y tomate”, aseguró un representante del importador.

Los expertos consideran que el éxito de Ozempic va a servir para el desarrollo de nuevas drogas para dejar el alcohol, el tabaco y otras adicciones. “Afortunadamente la capacidad de las farmacéuticas para exprimir a los enfermos no tiene límite”, celebró un especialista en temas farmacológicos.