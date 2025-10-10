La Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores aprobó ayer la venia de Carolina Ache para ser la nueva embajadora uruguaya en Portugal. Durante la sesión se produjo un cruce entre la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores y el senador nacionalista Sebastián da Silva. El legislador cuestionó a Ache por haber grabado una conversación en la que Francisco Bustillo le pidió que borrara chats relacionados con el caso Marset. “Ache claramente no tiene antecedentes como para ocupar un cargo importante en la cancillería. Imagínese que un día alguien del ministerio esté planeando cometer una ilegalidad. ¿Se lo va a contar a Ache? Obviamente no”, aseguró Da Silva en la sesión.

El senador nacionalista opinó que las relaciones exteriores deben ser manejadas “con profesionalismo, seriedad, idoneidad y, sobre todo, mucha opacidad. El gobierno anterior hizo muchos avances en ese sentido. Creo que el nombramiento de Carolina Ache es un retroceso”.