“Gusto a poco”. “Actuación mediocre”. “No se sabe para qué fuimos”. Estos son algunos de los cuestionamientos que se le realizaron al entrenador de la selección uruguaya tras los dos partidos jugados en Malasia contra las selecciones de República Dominicana y Uzbekistán. Es que, según varias personas del mundo del fútbol, el desempeño de Bielsa en las conferencias de prensa posteriores a ambos encuentros “dejó mucho que desear”. “El problema no es únicamente que no haya habido meadas a los periodistas. Ni siquiera hubo comentarios irónicos o tiros por elevación. Su actuación fue preocupante”, se quejó un futbolista. “Si esto es toda la capacidad ofensiva que puede demostrar Bielsa, mejor que renuncie ya mismo, porque va a hacer un papelón”, disparó por otra parte un dirigente.

Consultado sobre estas críticas, el entrenador celeste pidió que se le quitara dramatismo a la situación. “Son conferencias de prensa amistosas. El Bielsa real se va a ver después de los partidos oficiales. Acá de lo que se trata es de sacar conclusiones que más adelante nos puedan servir para humillar a los periodistas luego de los partidos oficiales del Mundial, que son los que duelen”.