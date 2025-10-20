El presidente estadounidense, Donald Trump, no ocultó su satisfacción por haber alcanzado lo que él mismo define como “una solución definitiva” a la guerra entre Hamas e Israel por el control de la Franja de Gaza. Trump considera que tras haber alcanzado la paz en el enclave palestino está en condiciones inmejorables de concentrarse en acabar con la guerra de Ucrania. Fuentes de la Casa Blanca revelaron que el mandatario ya diseñó una estrategia para lograr este objetivo. “La idea del presidente es ayudar a Vladimir Putin a terminar de invadir toda Ucrania y colocar un gobierno que responda a él. Según su visión, el gran problema con esta guerra es que se dejó convencer de que había que apoyar a Kiev, a pesar de que su instinto le decía que debía apoyar a Putin”.

En la Casa Blanca creen que sacándole el apoyo militar a Ucrania y entregando ese mismo apoyo a Rusia se va a alcanzar una paz duradera, basada en que Volodímir Zelenski se va a quedar sin posibilidades materiales de ofrecerle un mínimo de resistencia a las tropas de Putin. “Se puede decir que Trump tiene métodos heterodoxos para lograr las cosas, pero sin duda son efectivos”, afirman desde el entorno del mandatario.