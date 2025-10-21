El mandatario estadounidense justificó el rescate de 40.000 millones de dólares entregado a Argentina con el argumento de que en ese país la gente “no tiene dinero, no tiene nada, está luchando por sobrevivir”. Según Trump, los argentinos “se están muriendo”. Estas declaraciones no cayeron nada bien en la Casa Rosada, ya que las consideraron “demasiado alarmistas”. Ante eso, el mandatario salió a aclarar que se había referido a la derrota de Argentina ante Marruecos 2-0 en la final del Mundial sub 20. “A esa gente le gusta mucho el fútbol. Aman el fútbol. Y obviamente una derrota en una final del campeonato mundial les dolió mucho. Por eso les estoy enviando 40.000 millones de dólares”.

El presidente estadounidense aclaró, de todas maneras, que estos desembolsos “están condicionados a que ningún comunista asuma como entrenador de la selección argentina”. “Sabemos que hubo un socialista allí, un tal Bielsa. Si él vuelve, no hay trato”, remató Trump.