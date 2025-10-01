En el marco de su preparación para el Mundial 2026, la selección uruguaya de fútbol está negociando la realización de un nuevo partido amistoso. Hasta ahora Uruguay tiene encuentros confirmados con las selecciones de República Dominicana y Uzbekistán, pero, según adelantaron desde la AUF, es muy probable que en la próxima fecha FIFA se juegue un partido contra el equipo de un país que aún no ha sido creado. “Las negociaciones están encaminadas. En estos momentos estamos esperando que nos confirmen si el país se va a crear o no antes de fin de año. Si efectivamente logra constituirse en una nación independiente, nos vamos a estar enfrentando”.

En la calle Guayabos no quieren adelantar de qué país se trata, aunque informaron que se encuentra en algún punto de África. “Es un territorio que está en medio de una guerra por su independencia, así que un anuncio de este tipo podría hacer que recrudezca el conflicto. Pero ni bien se firme un acuerdo para la independencia, vamos a anunciar el rival. Lo que sí podemos adelantar es que se trata de un rival de mucho nivel, como la rica historia de la selección uruguaya lo exige”.