El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, generó un pequeño revuelo en la interna del Frente Amplio al afirmar que la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas de Argentina plantea “un buen escenario para nuestro canal comercial y para nuestro canal turístico”. Ante las críticas recibidas desde algunos sectores frentistas, Oddone aclaró que estaba hablando “en términos completamente objetivos”. “Yo no digo que la victoria del oficialismo sea algo bueno o malo. De hecho, así como reitero que va a contribuir a la temporada turística en 2026, también considero que en 2027 va ser un aporte importante para la cinematografía local, proveyendo muchas ideas para una película distópica”. En opinión del jerarca, “un guion sobre un país que, a raíz del colapso de una economía vecina, termina hundido en una crisis similar a la peor de su historia, que estalló apenas un cuarto de siglo antes y que amenaza con destruirlo, seguramente despierte el interés de varios productores”.

Imposible seguir el ritmo: “La puta madre. Tenía listo un guion para una película de terror sobre un presidente chiflado que asesinaba gente con una motosierra y ahora voy a tener que hacer un musical”. Cineasta que está preparando una película sobre Milei.