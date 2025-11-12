Hoy se realizan las elecciones para delegados ante la Asamblea General del Claustro (AGC) de la Universidad de la República. El gran número de consultas que recibió la Corte Electoral relativas a cuáles son las sanciones por no votar dan cuenta del poco interés que despiertan estas elecciones entre los universitarios, algo que los expertos consideran “una bomba de tiempo”. “Cuando los votantes se desentienden de los procesos eleccionarios, los que terminan perdiendo son ellos. Este desinterés en la política universitaria es el caldo de cultivo ideal para la emergencia de líderes megalómanos. Lo estamos viendo en todo el mundo y podríamos verlo en la Udelar”, consideró un experto en políticas universitarias.

La posibilidad de que la AGC termine eligiendo un rector que impulse medidas de corte totalitario como la expulsión de alumnos que no rindan exámenes o la presencia de guardias de seguridad privados dentro de las facultades es vista como muy lejana por la mayoría de la comunidad universitaria, pero el especialista consultado consideró que “las probabilidades son más altas que lo que muchos creen”. “Si un día aparece un decano excéntrico y delirante con discursos de odio, no hay que subestimarlo ni tomarlo como un chiste, porque puede terminar como rector”.