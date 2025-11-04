En un hecho muy poco frecuente, una hembra de elefante marino dio a luz en la playa de Piriápolis. Ambos ejemplares están en buen estado, aunque la presencia de seres humanos en el lugar está generando una serie de inconvenientes que preocupan a los especialistas. “Estos animales no están acostumbrados al contacto humano. La hembra, que acaba de dar a luz, está pasándola realmente muy mal debido a todas las personas que se acercan a opinar cómo debe criar a su hijo. La crianza de un bebé elefante marino es ya de por sí bastante estresante como para que a eso se le agregue una legión de personas que no tienen ni la más mínima idea de cómo se debe criar un elefante marino, simple y sencillamente porque no son elefantes marinos, pero que aun así se largan a opinar cómo hay que darle la teta, cuánto hay que dejarlo dormir, qué cosas se deben hacer para no malcriarlo, y cosas por el estilo. Por eso les pedimos a las personas que por favor no se acerquen y, en todo caso, si se acercan, que lo hagan con la boca cerrada”, declaró un experto en fauna marítima.

La crítica: “¿Le va a dar teta solamente cuatro semanas? Pobre criatura, va a quedar medio raquítica”. Experta en lactancia de absolutamente todos los seres vivos.