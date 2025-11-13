La novel embajadora uruguaya en Lisboa dio sus primeras declaraciones públicas tras haber sido confirmada en su cargo por el Senado. Ache dijo que su pase a Portugal representa “una oportunidad única, de esas que una no puede dejar pasar”. “Bueno, sí, la verdad que muy contenta, ¿verdad? Obviamente que el corazón de una va a estar siempre en Uruguay, ¿verdad?, pero bueno, por otro lado, una tiene que aprovechar las oportunidades para progresar, que por ahí acá no hay tantas, y bueno, la verdad es que Europa es un destino con el que una siempre sueña”, expresó la exvicecanciller.

Ache destacó que durante las negociaciones por el pase siempre se sintió apoyada por su entorno. “Por suerte, una está bien rodeada, ¿verdad?, con gente que la ayuda a una a tener los pies en la tierra. Yo le agradezco mucho a mi familia, que siempre ha estado conmigo, y también a mi representante, Jorge Díaz, que también siempre ha estado a mi lado, en las buenas y en las malas, preocupándose por mí y asegurándose de que no me faltara nada, ¿verdad? Perdón si me emociono un poco, pero bueno, una tampoco es de piedra, ¿no? y bueno, hay que saber valorar a toda la gente que la quiere a una”.