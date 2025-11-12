El 19 de diciembre se dará el mayor acercamiento a nuestro planeta del cometa 3I/Atlas, que fue descubierto a principios de julio. A raíz de las teorías que comenzaron a aparecer en redes sociales sobre un complot de los gobiernos para ocultar que el cuerpo celeste en realidad se está dirigiendo a la Tierra, desde la Facultad de Ciencias aclararon que la trayectoria actual del cometa no lo llevará a impactar contra el planeta. De todas maneras, aclararon que esta situación podría cambiar si las personas siguen diciendo cosas como “me acordé tuyo” y “haceme acuerdo” o mirando Gran Hermano. “Las formas en que operan las fuerzas del Universo siguen siendo un misterio para los seres humanos. No podemos descartar que exista una entidad o simplemente un proceso que premie o castigue el comportamiento de la civilización. ¿Es seguro que si seguimos hablando como el orto y pasando varias horas de nuestra vida mirando reality shows, o, peor aún, debatiendo sobre ellos en redes sociales, vamos a extinguirnos por el impacto de un cometa? No. ¿Podemos descartarlo por completo? Tampoco”, explicó un experto en astrofísica.

Paradoja: “Ningún cometa va a impactar contra la Tierra porque los cometas no existen”. Frase que nos acerca a la extinción.