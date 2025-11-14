Si bien la candidata de izquierda Jeannette Jara encabeza las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales de Chile del próximo domingo, las mismas encuestas también la dan perdedora frente a José Antonio Kast en una segunda vuelta. La noticia no sólo causa preocupación en la izquierda chilena, sino también entre los conservacionistas, quienes temen que se pueda producir un éxodo de nazis desde las montañas a la ciudad. “Hay que tener en cuenta que los nazis llegaron a esta zona del planeta hace tres cuartos de siglo, es decir que nunca pasaron por la ciudad. Es un entorno al que no están acostumbrados”, explicó un experto en especies en peligro.

Los especialistas temen que una victoria de Kast “funcione como un llamador para los nazis” y que estos dejen sus escondites en la montaña para emigrar a la ciudad”, como pasa con muchas especies que, como consecuencia del calentamiento global, emigran a zonas cálidas a las que no están acostumbradas.

El conservacionista pidió “no caer en la simplificación de que estos nazis son malos y merecen la extinción”. “Son animales, es decir, no son ni buenos ni malos. Obviamente que hay que tenerlos enjaulados, pero si queremos estudiarlos con fines de prevención, no nos serviría para nada que murieran atropellados mientras intentan cruzar una calle para ir a un acto de Kast”.