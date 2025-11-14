La visita de Gabriel Gianoli al astillero Cardama para comprobar por su cuenta cómo avanza la construcción de las patrulleras oceánicas fue objeto de críticas desde el Frente Amplio. Dirigentes y legisladores opinaron que el diputado nacionalista no tiene ni la experiencia ni la representatividad para evaluar el tema. Gianoli respondió a estos cuestionamientos explicando que fue por su cuenta debido a que el oficialismo no aceptó que se enviara una misión oficial. “Yo fui por mi propia cuenta. Me pagué el pasaje, la estadía, todo. Y no fue un viaje fácil, sobre todo a la vuelta, porque no me permitieron revisar las soldaduras del avión de Iberia que me trajo desde Madrid”, declaró el legislador, quien es chapista de profesión.

El nacionalista explicó que tiene como costumbre hacer un chequeo de las soldaduras de los vehículos en los que se desplaza para comprobar con sus propios ojos si satisfacen los estándares de seguridad requeridos. “Ojo, no es que desconfíe de Iberia. Sé que es una empresa seria. Pero yo no puedo saber si un avión es seguro o no si no me dejan revisar las soldaduras”.