Leonardo Cipriani, expresidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) entre 2020 y 2024, se refirió al caso del actual presidente del organismo, Álvaro Danza, quien está siendo fuertemente cuestionado por la oposición debido a que realiza varias tareas remuneradas al mismo tiempo que ejerce su cargo. Para Cipriani, “Un director de ASSE o de cualquier otra dependencia estatal puede hacer lo que quiera con su tiempo libre. Lo que no puede hacer es cobrar. En mi caso, por ejemplo, trabajé para el Círculo Católico durante todo el tiempo que estuve al frente de ASSE, pero no cobré nada. Danza, en cambio, está cobrando centenares de miles de pesos por fuera”.

El expresidente de ASSE formó parte de un equipo que se dedicó a “expandir la capacidad de hacer negocios” del Círculo Católico. Según él mismo relató, “Me dediqué a eso y lo hice muy bien, pero siempre por fuera del horario de trabajo. De hecho, en mi oficina no queda absolutamente ningún rastro del trabajo que hice para mejorar las finanzas del Círculo Católico”.