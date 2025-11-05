Si bien el momento de mayor efervescencia militante se da en el año electoral, las estructuras de los partidos se mantienen trabajando durante todo el período de gobierno. Ayer, el Frente Amplio (FA) decidió realizar una campaña de afiliación que tiene como inusual característica que está destinada a una sola persona: el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

La idea surgió luego de que las bases y algunos sectores, como los partidos Comunista y Socialista, propusieran expulsar a Oddone. Una revisión de los padrones del FA arrojó como conclusión que eso sería lisa y llanamente imposible, ya que ni siquiera está afiliado. Uno de los responsables de la iniciativa reconoció que el ministro “es muy bicho”. “Seguramente sabía que tarde o temprano lo íbamos a querer echar, así que tomó el recaudo de no afiliarse. De todas maneras vamos a lograr nuestro objetivo. Nos llevará un poco más de tiempo, porque convencer a Oddone de que se afilie al FA no es tarea fácil, pero una vez que lo tengamos adentro, ahí sí nos vamos a deshacer de él”.

Desde el entorno del jerarca consideraron que afiliar a Oddone al FA va a ser “extremadamente difícil”, ya que contrató guardias de seguridad para evitar que cualquier militante frentista se acerque a menos de 20 metros de él.