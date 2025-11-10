El propietario de Tesla recibirá una compensación de un billón de dólares si logra cumplir con los objetivos que se puso la empresa para la próxima década. Musk aseguró que confirma “ciegamente” que va a lograr sus metas, a tal punto que ya comenzó a planear qué va a hacer con el dinero. “Quiero comenzar un proyecto, que tengo desde hace mucho tiempo, que consiste en comprar la tabla periódica de los elementos. Voy a empezar desde abajo, con algún elemento no demasiado presente en la naturaleza, que son los más baratos. Seguramente sea el telurio o el rutenio. Más adelante, a medida que siga aumentando mi fortuna, voy a ir comprando el resto, incluyendo el silicio, el hierro y el oxígeno”.

Según reconoció el propio Musk, su ambición es adueñarse de la Tierra en su totalidad. “Soy un hombre de negocios, y como hombre de negocios me di cuenta de que, antes de ofertar por todas las cosas que existen en la Tierra, era mejor ir adueñándome de ellas mediante la compra de elementos. Soy un genio”.