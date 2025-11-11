La llamada “batalla cultural” está permeando cada vez más la actividad política en varios países del mundo. Desde la derecha se considera que la “agenda progresista”, más recientemente llamada “cultura woke”, se salió de control y está cooptando prácticamente todas las áreas y aspectos de la sociedad. Pero ¿cuál es el perfil de estas personas, en su mayoría jóvenes, que toman medidas como decir “les” en lugar de “los”? “Son básicamente herederos del estalinismo que, con su sensibilidad de cristal y su corrección política, quieren instaurar una especie de estalinismo global para asesinar a la mayor cantidad posible de personas”, explicó un conductor de radio e influencer libertario. Pero esta no es la única característica que define a los militantes del wokismo. “Al mismo tiempo que promueven el estalinismo, también impulsan el yihadismo y quieren atentar contra la identidad de Occidente mediante la defensa de los homosexuales y los inmigrantes. Además, tienen conexiones con el narcotráfico mediante narcoestados comunistas como Venezuela, que no en vano integra el mismo eje que Irán y Rusia. O sea que si tuviéramos que definir el wokismo podríamos decir que se trata de una ideología que combina el pensamiento y la práctica de Iósif Stalin, Osama bin Laden y Pablo Escobar”, concluyó la personalidad libertaria.

No hay otra opción: “Si siguen atacando a nuestra democracia con su veganismo y su lenguaje inclusivo, no vamos a tener más remedio que dar un golpe de Estado como el de 1973”. Derechista siempre dispuesto a defender las instituciones.