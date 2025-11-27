La versión uruguaya del partido político argentino que llevó a Javier Milei al poder inauguró su sede el martes, en un acto que contó con la presencia de referentes de la derecha local y regional. El local lleva el nombre “Suiza de América”, en alusión a una de las consignas de La Libertad Avanza (LLA) de Uruguay. “Queremos que Uruguay vuelva a ser grande nuevamente, que vuelva a ser la Suiza de América, como lo fue en el siglo pasado. Por eso nuestro principal referente es Jorge Batlle, el hombre que impulsó en nuestro país las reformas liberales y desreguladoras que nos transformaron en la Suiza de América”, explicó un militante del novel partido que estaba presente en el acto.

Los fundadores de LLA confundieron a Jorge Batlle con José Batlle y Ordóñez a la hora de elegir el nombre para su local, pero cuando repararon en su error ya habían mandado hacer las invitaciones para el acto del martes, así que decidieron seguir adelante. Un dirigente del partido opinó que “por suerte, el movimiento global que integramos no está demasiado obsesionado con los detalles, mal llamados ‘cuestiones fácticas’, así que esta pequeña confusión histórica seguramente no va a afectarnos”.