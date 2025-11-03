En un inicio estaba previsto que mañana cerrara el plazo para la presentación de propuestas en el marco de la licitación por los derechos del fútbol uruguayo, pero el viernes la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) decidió prorrogar el cierre hasta el jueves. Ante las críticas recibidas, Ignacio Alonso, presidente de la organización, explicó que la extensión del plazo se decidió ante el pedido de un potencial oferente. “Se comunicó con nosotros Mario Cardama, el propietario de una empresa española dedicada a la construcción de barcos y la distribución de contenidos deportivos, para indicarnos que tenía prácticamente pronta su propuesta económica, pero le faltaba un último trámite. Es simplemente una cuestión burocrática relacionada con una garantía. Pero nos garantizó que para el jueves estaba”.

Cardama explicó a Alonso que la empresa con la que trabaja para la obtención de garantías debió cerrar como consecuencia de un “ataque por motivos políticos” por parte de un gobierno con el que opera. El presidente de la AUF consideró que “lo más importante ahora es tener la mayor cantidad de oferentes, para poder elegir una empresa seria y solvente, así que vale la pena la espera”.